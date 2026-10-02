На Тайвані приземлилися два винищувачі з 66 американських літаків, замовлених ще у 2019 році

На Тайвані приземлилися два нові винищувачі F-16V Block 70 – перші з партії з 66 літаків американського виробництва, замовлених ще у 2019 році.

Про це повідомляє DW, зазначаючи, що острівна держава прагне посилити свою оборону перед обличчям загроз з боку сусіднього Китаю.

Літак, який пролетів через Гаваї та Гуам, приземлився на авіабазі Чіххан поблизу Тайдуна на гірському східному узбережжі Тайваню.

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Прибуття винищувачів затримали кілька місяців через інформацію про проблеми з програмним забезпеченням.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що ще більше літаків вже в дорозі. “Звичайно, ми не тільки поставимо ці два до кінця року”, – сказав він журналістам у столиці Тайбеї, не надаючи додаткових подробиць.

Літаки вироблені американською оборонною компанією Lockheed Martin у межах угоди вартістю 8 мільярдів доларів, укладеної сім років тому. Вони оснащені передовою авіонікою та радіолокаційними системами, що дозволяють ефективніше протидіяти китайським військово-повітряним силам (зокрема винищувачам J-20, створеним за технологією “стелс”). Водночас Вашингтон не виявив готовності надати свої найсучасніші винищувачі, такі як F-22 чи F-35.

Поставка відбувається на тлі все більшого занепокоєння на Тайвані щодо готовності США й надалі озброювати острів, а також через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп приймав у Вашингтоні голову КНР Сі Цзіньпіна.

США наполягають на тому, що політика щодо Китаю та Тайваню не змінилася, проте Трамп затримує затвердження нового пакета допомоги Тайбею вартістю 14 мільярдів доларів. У травні він назвав цей пакет “дуже хорошим важелем впливу” на переговорах із Пекіном, чим викликав побоювання, що безпекою Тайваню можуть пожертвувати заради інших домовленостей.