Фото: The Telegraph Журналісти вважають, що Олег Льовушкін причетний до диверсії

Російський байкер Олег Льовушкін може стояти за плануванням вибухів у німецькому аеропорту міста Лейпциг. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Telegraph і Welt am Sonntag.

Згідно з задумом, дрон з прикріпленою до нього вибухівкою мав врізатися в крило українського пасажирського літака, вибухнути і завдати серйозних пошкоджень аеропорту. БпЛА вдарив по літаку, але не здетонував.

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Для вчинення підриву Льовушкін та ще один «одноразовий агент» поїхали до Німеччини, свідчать розвідувальні дані ФРН, Литви і Польщі. Інформацію про це підтвердив високопоставлений представник західної розвідки.

Німецькі розслідувачі підозрюють, що Льовушкін планував атаку спільно з білоруським агентом Андрієм Каршаковим. Докази, проаналізовані виданнями The Telegraph і Welt am Sonntag, вказують на разючу схожість між нападом у Лейпцигу та зірваною російською диверсійною змовою із застосуванням безпілотників і вибухівки проти об’єктів у Польщі, Литві та Німеччині. Вибуховий пристрій, вилучений у Лейпцигу, дуже нагадує бомби, що фігурували в російських планах здійснення терактів в інших країнах Європи.

Льовушкін, за наявними даними, роками підтримував зв’язок із Денисом Смоляніновим, якого вважають головним організатором російських атак із вибухівкою у Європі. Торік міністерство закордонних справ Великої Британії запровадило проти нього санкції. У звіті литовської розвідки за грудень 2025 року писали, що Смолянінов очолює відділ ГРУ, відповідальний за операції проти України. Він спеціалізується на психологічних операціях і причетний до таємних диверсійних кампаній, організованих у Європі з використанням соціальної мережі Telegram. Чоловіки знайомі з 2007 року: Смолянінов виступав посередником у фінансовому спорі, що стосувався бізнесу Льовушкіна.

Напад у Лейпцигу пов’язують із підрозділом 29155 – групою в складі ГРУ, яка, за твердженням німецької розвідки, є головною рушійною силою цих операцій, що проводяться за наказом Кремля. Німецькі органи безпеки вважають, що Росія прагне сформувати в європейців сприйняття підтримки України як ризикованої справи, сподіваючись, що це вплине на суспільні дискусії та підірве підтримку Києва.

За словами високопоставленого представника німецької розвідки, Німеччина дедалі частіше стає «театром операцій» для російських спецслужб. «Те, що раніше було поодинокими випадками, тепер ми спостерігаємо в широких масштабах», – зазначив він.

За даними журналістів, Льовушкін влітку полетів до Німеччини з Туреччини з метою підготовки атаки на аеропорт Лейпцига. Саме це летовище є одним з найважливіших для логістики військових постачань до України. В аеропорту Берліна він орендував машину за тиждень до запланованої атаки, а після цього поїхав до кількох місць, де ховали озброєння. За попередньою інформацією, вибухівку – 1,8 кг Semtex – перевезли до Німеччини через Болгарію і Сербію. Її зберігали у порожнинах усередині вантажівок, розташованих уздовж маршруту.

За даними звіту німецької розвідки, що спирається на інформацію про місцеперебування, отриману з орендованого ним автомобіля, перед спробою нападу Льовушкін провів розвідку в аеропорту Лейпцига 31 липня. Через п’ять днів безпілотник із вибухівкою влучив у крило припаркованого українського вантажного літака «Антонов» Ан-124, після чого впав на льотне поле, не здетонувавши. Літак перевозив близько 25 000 літрів авіаційного пального. За словами слідчих, детонація охопила б територію аеропорту й завдала б значних руйнувань.

Поліція вилучила уламки ще двох безпілотників і знайшла саморобну антенну систему, прикріплену скотчем до сусіднього дерева; слідчі вважають, що вона слугувала ретранслятором сигналу керування.

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За інформацією видання Welt am Sonntag, слідчі знали про в’їзд Льовушкіна до країни та його зв’язки з ГРУ одразу. Попри це, після прибуття за ним не встановили стеження. Німецька влада підозрює, що він організував отримання вибухівки, перш ніж доручити Каршакову здійснити напад. Згідно зі звітом німецької розвідки, Льовушкіну було нібито доручено «підготувати засоби для вчинення злочину до його безпосереднього здійснення».

ДНК Каршакова, чий профіль містився у фінській та литовській базах даних кримінальної поліції, було виявлено на фрагменті рукавички, що був прикріплений до антени в Лейпцигу. Згідно з даними кримінальної реєстрації, його заарештували у 2010 році після спроби викрасти одяг на суму в кілька сотень фунтів стерлінгів із фінського магазину.

Польська влада пов’язала Каршакова з інцидентом 2024 року, коли в Лодзі підпалили магазин товарів для ремонту; прокуратура кваліфікувала цю подію як диверсію, організовану за підтримки держави. Пристрій, виявлений у Лейпцигу – бляшанка, наповнена вибухівкою «Семтекс» і закрита характерною металевою кришкою, – має разючу схожість із вибуховими пристроями, знайденими під час викриття російської диверсійної змови із застосуванням безпілотників та вибухівки проти Польщі, Литви й Німеччини.

Диверсія в Лейпцигу

1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася у Лейпцигу. 2 вересня стало відомо, що особи підозрюваних з'ясували. Ними є росіянин з паспортом Литви і громадянин Білорусі.

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.

Згодом американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.