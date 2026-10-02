У Польщі готують закон про повну оборонну готовність держави на випадок війни

Міністерство оборони Польщі працює над законопроєктом про оборонну готовність держави. Документ має впорядкувати систему управління обороною та підготувати державні органи до роботи в умовах зовнішньої загрози ще до того, як буде запроваджений воєнний стан.

Наразі проєкт проходить погодження, пише Rzeczpospolita.

Законопроєкт передбачає можливість завчасного перекидання військ, зокрема союзницьких, підготовку необхідної інфраструктури та узгодження польського плану реагування на оборону із системою НАТО.

У Міноборони зазначають, що нині правила підготовки держави до оборони розпорошені між кількома урядовими постановами, що ускладнює їхнє узгоджене застосування. Новий закон має адаптувати систему до сучасних загроз, зокрема гібридних та кібер- і пов’язаних із дезінформацією.

Коли законопроєкт можуть винести на розгляд Сейму, наразі невідомо. У 2023 році схожу ініціативу готувало Бюро національної безпеки, однак вона так і не набула чинності.