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​У Росії уражено ЛВДС "Самара" – ключовий вузол нафтотранспортної системи РФ (оновлено)

По лінійній виробничо-диспетчерській станції вдарили дронами.

​У Росії уражено ЛВДС "Самара" – ключовий вузол нафтотранспортної системи РФ (оновлено)
Уражено ЛВДС "Самара"
Фото: ССО

У ніч на 2 жовтня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем, ГУР та іншими складовими Сил оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області РФ. 

У ССО підтвердили, що їхні дрони досягли визначених цілей.

ЛВДС "Самара" входить до структури російської "Транснефті" та є частиною Самарського нафтопровідного вузла. Це один із ключових елементів нафтотранспортної мережі Росії: тут сходяться потоки нафти із Західного Сибіру та Поволжя, після чого вони розподіляються за різними напрямками системи. Таким чином, через цей вузол надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану

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Площа станції перевищує 216 гектарів. На її території розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. Також там працюють дві нафтоперекачувальні станції – "Самара-1" та "Самара-2" – і окрема станція змішування нафти.

Раніше видання ASTRA писало про пожежу в районі об'єкта. Влада Самари офіційно не коментувала пожежу на об'єкті. Водночас раніше в місті повідомляли про вибухи. Згодом мер  Іван Носков проінформував про призупинення руху наземного громадського транспорту. 

Супутникові знімки об'єкта
Фото: ASTRA
Супутникові знімки об'єкта

Ракетну небезпеку в місті вже скасували, однак небезпека атаки безпілотників, за повідомленнями влади, зберігається.

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