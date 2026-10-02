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У Литві розгортають українську систему виявлення дронів «SkyFortress»

Вона здатна в режимі реального часу класифікувати об’єкти, які залишають акустичні або електромагнітні сліди.

У Литві розгортають українську систему виявлення дронів «SkyFortress»
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У Литві впроваджують тестову систему моніторингу повітряного простору «SkyFortress» — розроблену в Україні акустичну систему виявлення дронів, призначену для виявлення низьколітаючих об’єктів за звуком, який вони видають, або за радіосигналами. 

Як пише LRT, про це в п’ятницю повідомило Міністерство оборони Литви.

«Повітряні загрози швидко змінюються, тому ми відповідно ухвалюємо рішення. Замість того щоб створювати все з нуля, ми адаптуємо системи, які вже працюють в Україні. Таким чином ми послідовно посилюємо весь ланцюг протиповітряної оборони – від моніторингу повітряного простору до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз», – заявив міністр оборони Робертас Каунас.

За його словами, «SkyFortress» доповнює перший етап цього ланцюга  спостереження: система за допомогою штучного інтелекту виявляє та відстежує низьколітаючі дрони або крилаті ракети. Вона здатна в режимі реального часу класифікувати об’єкти, які залишають акустичні або електромагнітні сліди.

Відповідно до контракту, підписаного влітку цього року, передбачені також обробка даних, зібраних датчиками, використання бібліотек цифрових акустичних і радіочастотних сигнатур, створених на основі некласифікованих даних, а також навчання персоналу.ʼ

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