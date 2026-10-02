Президент Литви пояснив, чому країну не запросили на зустріч про майбутнє НАТО

Відсутність держав Балтії, Сполученого Королівства та Франції у списку запрошених країн на ініційовану США зустріч щодо майбутнього НАТО не є несподіванкою. Так пояснив ситуацію президент Литви Гітанас Науседа.

Як пише LRT, глава держави вважає, що ЗМІ штучно створили навколо цієї події ажіотаж шляхом перебільшення та маніпуляцій. Чомусь наголошувалося саме на відсутності офіційних Лондона, Парижа, Вільнюса, Риги та Таллінна, хоча насправді у НАТО понад 30 країн-членів, а США запросили лише шістьох.

Справа в тому, пояснює Науседа, що зустріч, яку прийматиме Польща, відбуватиметься у форматі так званої "Бергенської групи", куди також входять Норвегія, Швеція, Фінляндія, Німеччина та Нідерланди.

Науседа не бачить проблеми у тому, що Литва поки не входить до цього переліку. На його думку, цілком можливе приєднання країни, якщо формат у майбутньому розшириться. Версію журналістів про те, що у Вашингтоні вважають балтійські держави, Британію та Францію менш бажаними союзниками, президент відкидає.