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За даними ООН, світові ціни на продовольство у вересні наблизилися до чотирирічного максимуму

Причиною називають перебої в логістиці та побоювання щодо погодних умов.

За даними ООН, світові ціни на продовольство у вересні наблизилися до чотирирічного максимуму
Ілюстративне фото
Фото: Інна Варениця

Світові ціни на продовольство у вересні зросли до найвищого рівня майже за чотири роки через перебої в логістиці та побоювання щодо погодних умов, які впливають на ринки сільськогосподарських культур.

Як пише Reuters, про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Побоювання щодо сильного погодного явища Ель-Ніньйо підштовхнули міжнародні ціни на цукор до 18-місячного максимуму, а спричинений війною колапс торгівлі в Чорному морі на початку минулого місяця підняв ф’ючерси на пшеницю до трирічного максимуму.

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Індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів, у середньому становив 136,0 пункту проти переглянутого показника 134,0 пункту в серпні. Це найвищий рівень індексу з листопада 2022 року.

Індекс цін на цукор FAO у вересні зріс на 6,1% порівняно із серпнем. Це третє місячне підвищення поспіль. Несприятливі погодні умови створюють загрозу скорочення пропозиції у ключових регіонах виробництва.

Базовий індекс цін на зернові зріс за місяць на 5,1%. Додатковий тиск створили погіршення перспектив урожаю кукурудзи у США та перебої в торгівлі зерном через Чорне море.

Ціни на рослинні олії зросли на 0,9%. Основним чинником стало подорожчання пальмової олії через високий попит і побоювання щодо ризиків для виробництва в Південно-Східній Азії, пов’язаних з Ель-Ніньйо.

Загальний індекс цін на м’ясо FAO знизився на 1,1%. Це було пов’язано зі зниженням цін на м’ясо птиці, частково через падіння попиту в Європейському Союзі після набуття чинності новими правилами імпорту.

Окремо FAO майже не змінила свій прогноз світового виробництва зернових у 2026 році - 2,979 млрд метричних тонн. Це на 2,1% менше за рекордний показник попереднього року, але все одно другий за величиною врожай за всю історію спостережень.

Водночас FAO знизила прогноз світової торгівлі зерновими у 2026/27 маркетинговому році на 0,7% порівняно з прогнозом минулого місяця. Причиною названо нижчі очікування щодо експорту пшениці та кукурудзи на тлі обмежень для судноплавства в Чорному морі.

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