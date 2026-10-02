Німеччина до 2029 року хоче розгорнути дроновий полк в армії

Він складатиметься з 5-6 рот, кожна з яких матиме окремі завдання.

Німеччина до 2029 року планує розгорнути новий полк армії – дроновий. Очікується, що до цього часу він набуде повної дієздатності, повідомив dpa командувач сухопутних військ Крістіан Фройдінг.

Підрозділ, повністю зосереджений на безпілотних системах, складатиметься з п'яти або шести рот із різними можливостями. Одна рота займатиметься ураженням противника на ближній відстані, ще одна спеціалізуватиметься на застосуванні дронів з дальністю понад 500 км.

Фройдінг також згадав роту радіоелектронної боротьби та роту протидронової оборони.

«І ще я хочу, щоб у структурі полку ми мали власну роту випробувань і тестування, аби подальший розвиток, тестування, випробування та застосування велися з одного джерела», – сказав Фройдінг.

Безпілотні системи можна глибоко інтегрувати в наявну структуру родів військ або створити як окремий підрозділ, сказав він.

Створення нового полку міністр оборони Борисі Пісторіус анонсував 1 жовтня. Очікується, що його почнуть формувати вже наступного року, з 350 військовослужбовців. Згодом він має розростися до 600 військових.