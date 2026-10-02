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На Запоріжжі ворожий дрон атакував працівника обленерго

Чоловік на момент атаки їхав на місце аварійно-відновлювальних робіт.

На Запоріжжі ворожий дрон атакував працівника обленерго
Фото: Укренерго

У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував електромонтера "Запоріжжяобленерго", який їхав на місце проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомила пресслужба "Запоріжжяобленерго".

Атака сталася близько 10:30. 50-річний електромонтер Запорізького районного електромережевого підрозділу підприємства отримав перелом лівого крила таза.

Постраждалого у супроводі військових евакуаційним транспортом доправили до найближчого стабілізаційного пункту. Звідти чоловіка перевезли до міської лікарні.

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