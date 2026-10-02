На Запоріжжі ворожий дрон атакував працівника обленерго

У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував електромонтера "Запоріжжяобленерго", який їхав на місце проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомила пресслужба "Запоріжжяобленерго".
Атака сталася близько 10:30. 50-річний електромонтер Запорізького районного електромережевого підрозділу підприємства отримав перелом лівого крила таза.
Постраждалого у супроводі військових евакуаційним транспортом доправили до найближчого стабілізаційного пункту. Звідти чоловіка перевезли до міської лікарні.
- У вересні російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків у Запорізькій області. Працівники їхали відновлювати електропостачання в одній із громад регіону.