На Запоріжжі ворожий дрон атакував працівника обленерго

Чоловік на момент атаки їхав на місце аварійно-відновлювальних робіт.

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У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував електромонтера "Запоріжжяобленерго", який їхав на місце проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомила пресслужба "Запоріжжяобленерго".

Атака сталася близько 10:30. 50-річний електромонтер Запорізького районного електромережевого підрозділу підприємства отримав перелом лівого крила таза.

Постраждалого у супроводі військових евакуаційним транспортом доправили до найближчого стабілізаційного пункту. Звідти чоловіка перевезли до міської лікарні.