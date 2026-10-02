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​Нєбитов: замовників чи пособників убивства Фаріон не встановили

Відповідно до рішення суду, В’ячеслав Зінченко діяв самостійно.

​Нєбитов: замовників чи пособників убивства Фаріон не встановили
Андрій Нєбитов
Фото: facebook/Андрій Нєбитов

За два роки розслідування вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон правоохоронці не встановили можливих замовників або пособників злочину. 

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі "Єдиних новин", пише Інтерфакс-Україна.

Над встановленням можливих співучасників працювали поліція, прокуратура та СБУ. Наразі, зазначив Нєбитов, жодного замовника чи пособника не встановлено. Він додав, що, відповідно до рішення суду, В'ячеслав Зінченко діяв самостійно – зокрема через особисті переконання та неприязне ставлення до громадської діяльності Фаріон.

Під час розслідування правоохоронці провели 92 експертизи, допитали понад 1,5 тисячі людей та опрацювали десятки гігабайтів інформації із сотень камер відеоспостереження.

Що передувало?

Напередодні Андрій Нєбитов оприлюднив 10 фактів про засудженого у справі про вбивство Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Зокрема, слідство встановило, що Зінченко спілкувався в російських екстремістських Telegram-групах, вивчав місце проживання Фаріон, цікавився зброєю, детонаторами та конспірацією. 

У Львові він стежив за мовознавицею, а експертизи виявили його ДНК на лавці та кріслі біля її будинку. Також слідчі знайшли його нотатки й відкладені повідомлення, у яких він називав себе "санітаром цього суспільства" та писав про відсутність каяття.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?

  • Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року неподалік її будинку у Львові. Жінку госпіталізували, однак за кілька годин вона померла в лікарні. 21 липня правоохоронці оприлюднили фотографії чоловіка, якого розшукували у справі.
  • Поліція затримала 18-річного студента Дніпровського державного університету внутрішніх справ В’ячеслава Зінченка. 
  • Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 1 жовтня 2026 року суд виніс вирок Зінченку – довічне позбавлення волі.
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