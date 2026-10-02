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Армія РФ завдала авіаударів по Слобідському та Немишлянському районах Харкова (оновлено)

Є загиблі та поранені.

Армія РФ завдала авіаударів по Слобідському та Немишлянському районах Харкова (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російські війська завдали авіаударів по двох районах Харкова. Є загиблі та поранені.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 16:02, за інформацією Харківської ОВА, у Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів. 

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У Немишлянському районі є влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч. 

За оновленою інформацією Синєгубова, відомо вже про 17 постраждалих. Серед них — хлопчик. Один із поранених — 48-річний чоловік — наразі в операційній. 

Також, за інформацією мера Харкова, знайдено тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. Кількість загиблих зросла до двох.

"Ворожі КАБ поцілили в Слобідському та Немишлянському районах Харкова", – зазначає очільник ОВА.

За уточненою інформацією, влучання ворожих КАБів сталося у приватні сектори.  Унаслідок влучання повністю зруйнований житловий будинок.

Станом на 16:40 зафіксовано влучання ударного дрону у Київському районі. Горить автомобіль.

  • 1 жовтня росіяни тричі атакували Харків дронами. В Основ'янському районі міста зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Пошкоджені скління вікон адміністративної будівлі. В Київському районі було влучання в фасад магазину.
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