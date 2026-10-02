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На Харківщині російський FPV-дрон атакував автомобіль "Газмережі"

П’ятеро працівників вчасно залишили автівку, тому ніхто не постраждав.

На Харківщині російський FPV-дрон атакував автомобіль "Газмережі"
Фото: "Нафтогаз"

У Харківській області російський FPV-дрон прицільно атакував автомобіль "Газмережі", яка входить до Групи "Нафтогаз". П’ятеро працівників їхали виконувати ремонтні роботи в одному з населених пунктів Золочівської громади.

Про це повідомляє компанія "Нафтогаз".

Працівники вчасно помітили безпілотник і встигли залишити автомобіль до влучання. Внаслідок атаки люди не постраждали, однак транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Це вже 14-та російська атака на працівників "Газмереж" від початку 2026 року. Бригади потрапляли під обстріли як під час виїздів на аварійні виклики, так і безпосередньо під час виконання ремонтних робіт.

Водночас від початку року газовики Групи "Нафтогаз" ліквідували майже 3300 аварійних ситуацій, спричинених російськими обстрілами.

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