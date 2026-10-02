Російські FPV-дрони двічі атакували АЗС "Укрнафти" на Дніпропетровщині

У компанії наразі оцінюють наслідки обстрілу та визначають обсяг відновлювальних робіт.

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Росія вдарила по АЗС на Дніпропетровщині

Російські FPV-дрони двічі атакували один із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів об’єкт зазнав пошкоджень.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Під час атаки ніхто з працівників та відвідувачів АЗС не постраждав. У компанії наразі оцінюють наслідки обстрілу та визначають обсяг відновлювальних робіт.

"Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня", – написав Кукура.

Фото: Богдан Кукура

Фото: Богдан Кукура

2 вересня Росія атакувала АЗК "Укрнафти" на Одещині: об’єкт зазнав значних пошкоджень. Люди внаслідок удару не постраждали.