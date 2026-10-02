Російські FPV-дрони двічі атакували АЗС "Укрнафти" на Дніпропетровщині

Російські FPV-дрони двічі атакували один із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів об’єкт зазнав пошкоджень.
Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.
Під час атаки ніхто з працівників та відвідувачів АЗС не постраждав. У компанії наразі оцінюють наслідки обстрілу та визначають обсяг відновлювальних робіт.
"Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня", – написав Кукура.
- 2 вересня Росія атакувала АЗК "Укрнафти" на Одещині: об’єкт зазнав значних пошкоджень. Люди внаслідок удару не постраждали.
- Вранці 11 вересня в Києві під ударом опинилися дві АЗС "Укрнафти" – на правому та лівому берегах столиці. По одному з об’єктів ворог завдав повторного удару.
- Після цього мережа розпочала встановлення габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. Захисні конструкції мають утримувати уламки у разі удару дронів та зменшувати зону ураження за межами АЗК.