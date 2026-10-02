Лубінець: З російської окупації вдалося повернути понад 40 цивільних українців, серед них четверо дітей

У серпні-вересні українців вдалося повернути через кордон у Волинській області.

У серпні та вересні 41 українець повернувся з тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них – четверо дітей та п’ятеро підлітків.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Повернення українців стало можливим за сприяння Офісу Омбудсмана та партнерських організацій. Люди перетинали кордон через пункт пропуску "Мокрани – Доманове".

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За словами Лубінця, серед тих, хто повернувся, була родина, яка змогла виїхати після звільнення батька з полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син, за їхніми словами, перебували під контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб, а також були примусово утримувані та піддавалися примусовому лікуванню.

Фото: Дмитро Лубінець/Телеграм

Серед повернутих також була молода медикиня, яку вивезли напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань Росії.

Ще один чоловік, який повернувся в Україну, кілька разів зазнавав затримань та утримувався в підвалах на тимчасово окупованій території. Окупанти вилучили у нього паспорт громадянина України.

Після повернення українцям допомагають відновити документи, отримати фінансову підтримку, тимчасове житло, психологічний та соціальний супровід, а також організовують квитки й подальший доїзд.

Допомогу надають спільно з Міжнародним благодійним фондом "Карітас України" в межах проєкту "Екстрена гуманітарна підтримка вимушено переміщених та постраждалих від військової агресії українців".

Загалом у серпні-вересні в межах цього проєкту допомогу отримали 1140 людей, зокрема громадяни, яких спільно евакуювали.

Водночас частина українців досі залишається на окупованих територіях та очікує можливості виїхати. Особливо складною, за словами Омбудсмана, є ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонської області. Там залишаються люди похилого віку, люди з інвалідністю, хворі та родини, які мають обмежений доступ до продуктів, води, ліків, медичної допомоги та зв’язку.

В Офісі Омбудсмана зазначають, що продовжують опрацьовувати звернення людей, які хочуть виїхати з окупації, та шукають можливості для їхньої евакуації за участю державних і міжнародних партнерів.