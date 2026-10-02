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Defense Tech

Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 1 500 українських зразків зброї та техніки

Із них 91,2%, вироблені на українських підприємствах

Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 1 500 українських зразків зброї та техніки
Бронеавтомобіль DESNA
Фото: Defence UA

Від початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України 1 678 нових зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Темпи кодифікації вітчизняних зразків ОВТ суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, у 2022 році до експлуатації було допущено 60 українських зразків, а у 2026 році – вже 1 530, тобто у 25,5 раза більше», — йдеться у повідомленні.

Кількість кодифікованих зразків озброєння та військової техніки за роками:

  • 2022 рік – 110 зразків загалом, із них 60 (54,5%) – українського виробництва;
  • 2023 рік – 480 загалом, із них 295 (61,5%) – українського виробництва;
  • 2024 рік – 1 409 загалом, із них 1 051 (74,6%) – українського виробництва;
  • 2025 рік – 2 050 загалом, із них 1 427 (69,6%) – українського виробництва;
  • 2026 рік, станом на 25 вересня – 1 678 загалом, із них 1 530 (91,2%) – українського виробництва.

Крім цього, зазначили у Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення частка вітчизняних зразків ОВТ для потреб війська збільшилась на 67,3%.

Нагадаємо, станом на вересень, від початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України 650 безпілотних авіаційних комплексів. Серед усіх типів БпЛА найбільше кодифіковано ударних коптерів – 238 нових зразків.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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