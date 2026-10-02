Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ГоловнаТехнології

У "Резерв+" тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок

Роботи триватимуть з 14:30 2 жовтня до орієнтовно 16:00 4 жовтня.

У "Резерв+" тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок
Резерв+
Фото: Міноборони

У застосунку "Резерв+" на кілька діб буде недоступне оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Це стосується відстрочок через власну інвалідність, інвалідність дітей або батьків.

Про це повідомило в Telegram Міноборони.

Обмеження пов’язані з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики, які розпочнуться 2 жовтня о 14:30. У цей період повторний вхід до застосунку не відновить доступ до відповідних послуг, тому користувачам радять не виходити зі свого акаунта.

Водночас уже внесена інформація про інвалідність або чинну відстрочку продовжить відображатися в електронному військово-обліковому документі. Відновити оформлення відповідних відстрочок планують орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Про відновлення роботи повідомлять окремо.

  • У застосунку "Резерв+" поступово впроваджують новий спосіб авторизації через "Дію". Користувачі зможуть обирати між входом за допомогою Дія.Підпису та BankID, раніше повідомили в Міністерстві оборони України.
  • Для авторизації через "Дію" потрібен активний Дія.Підпис. Якщо його немає, створити підпис можна безпосередньо в застосунку приблизно за хвилину за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Якщо нова опція поки недоступна, увійти до "Резерв+" можна через BankID.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies