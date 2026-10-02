У "Резерв+" тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок

У застосунку "Резерв+" на кілька діб буде недоступне оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Це стосується відстрочок через власну інвалідність, інвалідність дітей або батьків.

Про це повідомило в Telegram Міноборони.

Обмеження пов’язані з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики, які розпочнуться 2 жовтня о 14:30. У цей період повторний вхід до застосунку не відновить доступ до відповідних послуг, тому користувачам радять не виходити зі свого акаунта.

Водночас уже внесена інформація про інвалідність або чинну відстрочку продовжить відображатися в електронному військово-обліковому документі. Відновити оформлення відповідних відстрочок планують орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Про відновлення роботи повідомлять окремо.