У "Резерв+" тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок

У застосунку "Резерв+" на кілька діб буде недоступне оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Це стосується відстрочок через власну інвалідність, інвалідність дітей або батьків.
Про це повідомило в Telegram Міноборони.
Обмеження пов’язані з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики, які розпочнуться 2 жовтня о 14:30. У цей період повторний вхід до застосунку не відновить доступ до відповідних послуг, тому користувачам радять не виходити зі свого акаунта.
Водночас уже внесена інформація про інвалідність або чинну відстрочку продовжить відображатися в електронному військово-обліковому документі. Відновити оформлення відповідних відстрочок планують орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Про відновлення роботи повідомлять окремо.
- У застосунку "Резерв+" поступово впроваджують новий спосіб авторизації через "Дію". Користувачі зможуть обирати між входом за допомогою Дія.Підпису та BankID, раніше повідомили в Міністерстві оборони України.
- Для авторизації через "Дію" потрібен активний Дія.Підпис. Якщо його немає, створити підпис можна безпосередньо в застосунку приблизно за хвилину за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Якщо нова опція поки недоступна, увійти до "Резерв+" можна через BankID.