​Посадовець виправної колонії на Луганщині отримав підозру за катування українських військовополонених

Начальника оперативного відділу так званої «Суходільської виправної колонії № 4» на тимчасово окупованій Луганщині підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, упродовж 2022–2025 років зловмисник особисто і разом зі спільниками застосовував до полонених фізичне, психологічне та сексуальне насильство. В’язнів били руками, ногами, гумовими палицями і катували струмом, аби принизити за їхню службу в ЗСУ і захист України.
Офіс Генпрокурора заочно повідомив посадовцю про підозру за фактом жорстокого поводження з військовополоненими.
- Раніше, у вересні цього року, прокурори також повідомили про підозру двом працівникам виправної колонії № 1 у Тульській області РФ. Вони упродовж трьох років катували і систематично били чотирьох цивільних українців.