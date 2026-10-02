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​Посадовець виправної колонії на Луганщині отримав підозру за катування українських військовополонених

До в’язнів застосовували тортури, щоби принизити за їхню службу в ЗСУ і захист України.

​Посадовець виправної колонії на Луганщині отримав підозру за катування українських військовополонених
підозрюваний посадовець
Фото: Офіс Генпрокурора

Начальника оперативного відділу так званої «Суходільської виправної колонії № 4» на тимчасово окупованій Луганщині підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2025 років зловмисник особисто і разом зі спільниками застосовував до полонених фізичне, психологічне та сексуальне насильство. В’язнів били руками, ногами, гумовими палицями і катували струмом, аби принизити за їхню службу в ЗСУ і захист України.

Офіс Генпрокурора заочно повідомив посадовцю про підозру за фактом жорстокого поводження з військовополоненими.

  • Раніше, у вересні цього року, прокурори також повідомили про підозру двом працівникам виправної колонії № 1 у Тульській області РФ. Вони упродовж трьох років катували і систематично били чотирьох цивільних українців.
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