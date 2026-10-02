Франція розпочала підготовку українських пілотів для винищувачів Rafale

У межах довгострокової співпраці наша держава може замовити до 100 Rafale протягом наступного десятиліття.

Париж розпочав підготовку українських пілотів до польотів на винищувачах Rafale.

Про це повідомив міністр-делегат у справах Європи при міністерстві Європи та закордонних справ Франції Бенжамен Хаддад, передає Le Parisien.

За його словами, Франція веде перемовини з нашою державою щодо передачі винищувачів, якими будуть управляти не французькі фахівці, а українські.

Наразі держави мають домовленість про постачання 16 винищувачів Rafale Києву. Очікують, що перші чотири літаки передадуть одразу після завершення курсу навчання пілотів, а решту винищувачів зможе з'явитися в українському небі у 2028–2029 роках. Базовий і поглиблений етапи підготовки військовослужбовці проходитимуть на легких навчальних літаках Grob G-120TP та Alpha Jet перед переходом на складніші винищувачі.

Загалом у межах довгострокової співпраці Україна може замовити до 100 Rafale протягом наступного десятиліття. Водночас експерти зазначають, що програма залишається складною через щільний графік виробництва компанії Dassault Aviation, а також потребу узгодити остаточне фінансування та підписати надійний контракт.