Розвідка: Росія збільшила кількість репресій проти своїх громадян за кордоном

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль посилив переслідування своїх громадян за кордоном. За три роки кількість задокументованих випадків транснаціональних репресій зросла у вісім разів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на доповідь спеціальної доповідачки ООН з питань прав людини в Росії Маріани Кацарової.

У документі "Нікуди сховатися: експорт “верховенства страху” за межі країни – транснаціональні репресії Російської Федерації" йдеться про майже 400 випадків переслідування росією громадян, які проживають за кордоном, а також інших людей, яких Кремль вважає своїми противниками.

Реклама

До початку повномасштабної війни протягом восьми років у середньому фіксували 29 таких випадків на рік. Після 2022 року середній показник зріс до 89 випадків.

За оцінкою Кацарової, Росія створила державну систему стеження, залякування та покарання критиків режиму, які виїхали з країни. Тиск також поширюється на їхніх родичів, які залишаються в росії.

"Виїхати з росії – не означає залишити позаду російські репресії", – зазначила спецдоповідачка ООН.

Серед методів переслідування у доповіді названі вбивства, замахи, напади та отруєння. За даними документа, до таких операцій залучені щонайменше дев’ять підрозділів ФСБ, а також російські військова та зовнішня розвідки, прокуратура і федеральні міністерства.

Крім того, Москва використовує міжнародні механізми для розшуку та затримання людей за кордоном. Зокрема, росія активно подає так звані червоні повідомлення до Інтерполу. Водночас близько половини таких запитів, поданих у 2024 році, були скасовані штаб-квартирою організації.

Окремим інструментом залишається співпраця росії з державами-партнерами. За даними доповіді, через такі механізми Москва намагається переслідувати за кордоном людей, яких вважає нелояльними до російського режиму.