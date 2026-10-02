Японія запровадила нові санкції проти російського "тіньового флоту" та понад 30 компаній

Уряд Японії 2 жовтня запровадив нові санкції проти Росії. Обмеження передбачають замороження активів російських компаній та фізичних осіб, а також додаткові торговельні та фінансові обмеження.

Про це повідомляється на сайті МЗС Японії.

Під санкції потрапили 33 російські компанії та дев’ять фізичних осіб. Для них запроваджується дозвільний режим на проведення платежів і капітальних операцій, зокрема щодо банківських депозитів, трастів та позик.

Окремо Японія заборонила експорт до чотирьох іноземних компаній із Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також Токіо запровадив обмеження щодо 35 суден російського "тіньового флоту". Надання їм послуг і проведення фінансових операцій, пов’язаних із купівлею, продажем, орендою або фрахтуванням, буде можливим лише за спеціальним дозволом.

Нові обмеження застосовуються до виконання зобов’язань і надання послуг із 2 жовтня 2026 року. Водночас вони не поширюються на зобов’язання за договорами, укладеними до цієї дати, якщо їх виконання або надання послуг відбудеться до 1 листопада 2026 року.