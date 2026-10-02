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Defense Tech

На Буковині провели змагання операторів БпЛА Сил оборони України «Дикі Дрони»

Надалі найсильніші учасники зустрінуться у фіналі, де визначать переможців сезону 2026 року

На Буковині провели змагання операторів БпЛА Сил оборони України «Дикі Дрони»
Фото: «Дикі Дрони»

На Буковині 29–30 вересня відбулися п’яті військово-спортивні змагання «Дикі Дрони» серед бойових розрахунків безпілотних літальних апаратів Сил оборони України. Про це організатори повідомили у пресрелізі.

У змаганнях взяли участь 20 команд: 17 команд від бойових підрозділів Сил оборони України та три команди від навчальних центрів, які проводять підготовку операторів БпЛА. Серед учасників були представники Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Більшість військовослужбовців прибули на змагання безпосередньо з районів виконання бойових завдань. Навчальні центри змагались за першість в окремому заліку. 

Цього разу «Дикі Дрони» проходили в режимі абсолютної секретності з посиленими заходами безпеки. Протягом двох днів учасники змагалися у керуванні FPV-дронами Shrike, важкими бомберами Vampire («Баба Яга») та квадрокоптерами DJI Mavic. Дисципліни були побудовані на основі реального бойового досвіду українських операторів БпЛА та моделювали завдання, які військовослужбовці щодня виконують на фронті.

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Організатори зазначають, що головна мета «Диких Дронів» - психологічне відновлення та реабілітація військовослужбовців через участь у військово-спортивних змаганнях. Водночас захід є майданчиком для професійного обміну бойовим досвідом між операторами БпЛА різних підрозділів та виробниками. 

Ці змагання стали другим відбірковим етапом сезону «Диких Дронів» 2026 року. За його результатами визначили ще десять найкращих команд сезону. Надалі найсильніші учасники відбіркових етапів зустрінуться у фіналі, де буде визначено переможців сезону 2026 року. 

У FPV-дисципліні перше місце посів 421-й окремий батальйон безпілотних систем Десантно-штурмових військ «Сапсан». Переможці отримали три комплекси Vampire. 

Друге місце посів батальйон безпілотних систем «Combat Hawks» 25-ї повітрянодесантної бригади. Команда отримала два комплекси Vampire.

Третє місце посіла 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес». Подарунок - один комплекс Vampire. 

У командному заліку, комплексній дисципліні із виконання завдань на DJI Mavic, FPV-дронах Shrike та важких бомберах Vampire, перше місце посіла 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес». Команда отримала мобільний пункт управління БпЛА від Thorʼs Haven, а також 800 тисяч грн субвенції від Чернівецької ОВА. 

Друге місце посів 5-й прикордонний загін «Прайм». Команда отримала сертифікат на 500 тисяч грн від компанії VYRIY та 500 тисяч грн субвенції від місцевої військової адміністрації. 

Третє місце зайняла 36 окрема бригада морської піхоти, ББпС «Вартові». Команда отримала сертифікат на 500 тисяч грн від одного з партнерів змагань, а також 300 тисяч грн субвенції від ОВА. 

Нагадаємо, під час заходу «Дикі дрони» українська компанія Thorʼs Haven представила серію мобільних модульних рішень для облаштування командних, медичних і стабілізаційних пунктів безпосередньо в польових умовах.

Під час змагань також представили «Дику Родину» - екосистему військово-спортивних проєктів, яка об’єднує змагання операторів БпЛА «Дикі Дрони», військово-спортивні змагання «Дика Гонка», а також майбутній новий напрям - «Дикі НРК», присвячений наземним роботизованим комплексам. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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