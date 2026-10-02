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На вихідних в Україні без опадів, вночі очікуються заморозки

Повітря прогріється до +21°.

На вихідних в Україні без опадів, вночі очікуються заморозки
Фото: sibnovosti.ru

На вихідних, 3-5 жовтня, в Україні буде без опадів. Вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 3 жовтня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 3 жовтня

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Температура повітря вночі 1-7° тепла,заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі 0-3°; температура вдень в Україні 14-21° тепла. 

В суботу, 3 жовтня у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°; температура вдень 14-19° тепла.

На Київщині та в Києві також без опадів

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°. 

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