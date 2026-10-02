На Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумацію останків загиблих у 1939 році

На Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні роботи, які тривали з 25 серпня.

Про це повідомив Український інститут національної пам'яті.

Фахівці шукали, досліджували і готували до перепоховання останки солдатів Війська Польського, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.

Під час розкопок науковці знайшли останки 113 польських військових, 17 солдатів Вермахту, а також розрізнені кістки, які, за попередніми даними, належать ще двом людям. Крім цього, пошуковці виявили численні особисті речі, солдатські жетони, медальйони, елементи уніформи і гільзи.

Дослідження проводила компанія «Українська пам’ять» разом із фахівцями польського Інституту національної пам’яті, Вроцлавського медичного університету та спеціалістами підприємства «Доля».