На Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумацію останків загиблих у 1939 році

На Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні роботи, які тривали з 25 серпня.
Про це повідомив Український інститут національної пам'яті.
Фахівці шукали, досліджували і готували до перепоховання останки солдатів Війська Польського, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.
Під час розкопок науковці знайшли останки 113 польських військових, 17 солдатів Вермахту, а також розрізнені кістки, які, за попередніми даними, належать ще двом людям. Крім цього, пошуковці виявили численні особисті речі, солдатські жетони, медальйони, елементи уніформи і гільзи.
Дослідження проводила компанія «Українська пам’ять» разом із фахівцями польського Інституту національної пам’яті, Вроцлавського медичного університету та спеціалістами підприємства «Доля».
- У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського, повідомляв Інститут нацпам’яті. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблі у бою військовослужбовці Війська Польського були поховані у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.
- Упродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике (у межах старого Голосківського кладовища) проводилися пошукові дослідження з метою виявлення останків військовослужбовців Війська Польського.
- Україна повністю виконала свої зобов'язання і видала Польщі всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше.
- Натомість наша держава отримала поки один дозвіл на проведення ексгумації останків українців на території Польщі, які загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.