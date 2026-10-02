На Сумщині внаслідок російський ударів постраждали шестеро людей

Також у лікарні померла жінка, яка напередодні дістала поранення внаслідок нічного удару авіабомби.

Упродовж дня, 2 жовтня, Сумщина опинилась під атакою десятків російських безпілотників. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ввечері у Степанівській громаді під час відбиття повітряної атаки на території одного з ресторанних комплексів постраждали шестеро людей. Вони отримали незначні ушкодження.

У Недригайлівській громаді ворожий дрон влучив у цивільну автівку на території приватного домоволодіння. Мама і дитина, які на той момент були в будинку, отримали гостру реакцію на стрес.

Також у лікарні померла 59-річна жінка, яка напередодні зазнала тяжких поранень унаслідок нічного удару керованої авіабомби по приватному сектору.

"Інтенсивність атак, на жаль, не знижується. Наші захисники працюють цілодобово, навантаження на них сьогодні надзвичайно високе", - зазначив Григоров.