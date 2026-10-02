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Ще чотирьох українських дітей повернули з окупованої частини Херсонщини

Серед повернутих – двоє хлопчиків і двоє дівчаток віком від 6 до 16 років.

Ще чотирьох українських дітей повернули з окупованої частини Херсонщини
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

Україні вдалося повернути з ТОТ Херсонщини двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 6 до 16 років

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще чотирьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це двоє хлопчиків і двоє дівчаток віком від 6 до 16 років.

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Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Наразі діти перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, безпечний прихисток і все необхідне для відновлення.

За словами Прокудіна, від початку року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 208 дітей.

"Дякую всім, хто допомагає повертати наших дітей. Продовжуємо працювати, доки кожна дитина з Херсонщини, яка перебуває в окупації, не повернеться додому", – зазначив очільник Херсонської ОВА.

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