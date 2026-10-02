Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили російську РСЗВ "Ураган" на т.о. Запоріжжі

Оператори 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем уразили БМ-27 "Ураган" російських військ.

Сили безпілотних систем уразили російську РСЗВ "Ураган" на т.о. Запоріжжі
РСЗВ «Ураган» угруповання військ «Схід» армії РФ
Фото: EPA/UPG

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ "Рейд" уразили реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган" російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили у 413-му полку "Рейд".

За даними військових, БМ-27 "Ураган" використовує дефіцитні реактивні снаряди калібру 220 мм. Також установку модернізували під шасі російського виробництва та обладнали імпровізованим захистом.

Прямим клоном цієї реактивної системи залпового вогню є північнокорейська РСЗВ М1991.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies