Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ "Рейд" уразили реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган" російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомили у 413-му полку "Рейд".
За даними військових, БМ-27 "Ураган" використовує дефіцитні реактивні снаряди калібру 220 мм. Також установку модернізували під шасі російського виробництва та обладнали імпровізованим захистом.
Прямим клоном цієї реактивної системи залпового вогню є північнокорейська РСЗВ М1991.