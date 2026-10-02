Прямим клоном цієї реактивної системи залпового вогню є північнокорейська РСЗВ М1991.

За даними військових, БМ-27 "Ураган" використовує дефіцитні реактивні снаряди калібру 220 мм. Також установку модернізували під шасі російського виробництва та обладнали імпровізованим захистом.

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