Окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

Упродовж дня, 2 жовтня, окупанти понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
Про це пише очільник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктура, вантажівка. Там сталася пожежа.
У Синельниківському районі ворог вдарив по Васильківській громаді. Пошкоджена приватна оселя.
- Російські FPV-дрони двічі атакували один із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів об’єкт зазнав пошкоджень.