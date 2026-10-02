Окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

У Синельниківському районі ворог вдарив по Васильківській громаді. Пошкоджена приватна оселя.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктура, вантажівка. Там сталася пожежа.

Про це пише очільник ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж дня, 2 жовтня, окупанти понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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Під обстрілами опинилися Синельниківщина та Нікопольщина.

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