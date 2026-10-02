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Окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

Під обстрілами опинилися Синельниківщина та Нікопольщина.

Окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину
наслідки атак РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 2 жовтня, окупанти понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Про це пише очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктура, вантажівка. Там сталася пожежа.

У Синельниківському районі ворог вдарив по Васильківській громаді. Пошкоджена приватна оселя.

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