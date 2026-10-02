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Буданов: Значна частина повернутих в Україну тіл загиблих захисників досі залишається невпізнаною

Для пришвидшення ідентифікації планують залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-експертиз.

Буданов: Значна частина повернутих в Україну тіл загиблих захисників досі залишається невпізнаною
Кирило Буданов
Фото: Кирило Буданов/Телеграм

У межах репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків загиблих захисників. Водночас значна частина з них досі залишається невпізнаною, через що родини місяцями та роками живуть у стані невизначеності.

Про це повідомляє очільник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, це питання є відповідальністю держави. Під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти, обговорили рішення для пришвидшення ідентифікації полеглих захисників.

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Буданов заявив, що бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз є неприпустимими.

За результатами засідання сформували алгоритм дій. Планують створити міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов’язаних з ідентифікацією загиблих, а також переглянути роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах.

Крім того, планують додатково залучити міжнародні можливості для проведення ДНК-експертиз. Необхідні нормативно-правові рішення уряд має ухвалити найближчим часом.

"Родини мають якнайшвидше отримати інформацію про долю своїх рідних. Кожен полеглий Герой буде знайдений та гідно вшанований", – заявив Буданов.

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