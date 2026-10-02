Мінцифри: Атаки РФ на дата-центри спричиняють збої в інтернеті, роботі банків і міських сервісах

Для захисту систем держава та бізнес активно переносять дані під землю, у «хмару» та на закордонні сервери.

Удари російських військ по дата-центрах призводять до значних проблем у повсякденному житті українців та роботі бізнесу.

Про це розповіли заступники міністра цифрової трансформації Віталій Балашов та Станіслав Прибитько в інтерв'ю «РБК-Україна».

Атаки на такі об'єкти спричиняють не лише перебої з інтернетом у Києві та області, а й блокують роботу провайдерів, онлайн-сервісів компаній, сайтів та міських систем у різних регіонах країни.

Зокрема, виникають зупинки мовлення телеканалів, збої у відеоплеєрах, тимчасові проблеми в банківських сервісах та недоступність терміналів для оплати.

Найбільше від атак страждає бізнес, який зберігає свої сервіси в одному дата-центрі без резервного дублювання. Водночас у Мінцифри зазначають, що дані клієнтів у більшості випадків залишаються збереженими, а постраждалі компанії відновлюють роботу з географічно віддалених майданчиків. Щоб захистити системи від ударів ворога, держава та бізнес активно переносять дані під землю, у «хмару» та на закордонні сервери.