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Німецький концерн Rheinmetall вивів на орбіту перший розвідувальний супутник

Супутник запустили ракетою SpaceX Falcon 9 із бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Німецький концерн Rheinmetall вивів на орбіту перший розвідувальний супутник
Штаб-квартира німецького концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі.
Фото: Rheinmetall

Німецький збройовий концерн Rheinmetall спільно зі своєю італійською дочірньою структурою Argotec 1 жовтня успішно вивів на орбіту Землі перший розвідувальний супутник, розроблений у межах співпраці, ідеться у пресрелізі Rheinmetall.

Супутник запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9 із бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

"Успішний запуск нашого першого супутника знаменує собою важливу віху у зміцненні національної безпеки та космічних можливостей. Інтеграція космічних даних в існуючі оборонні архітектури є критично важливим кроком у розв'язанні проблем, що змінилися в середовищі безпеки", – прокоментував запуск очільник Rheinmetall Армін Паппергер.

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Завдяки запуску компанія через свою дочірню структуру Rheinmetall Italia S.p.A. розпочинає цілеспрямовану розробку незалежного супутникового угруповання для військових потреб. У центрі уваги спостереження за повітряним простором.

Сенсори супутника виявляють ознаки потенційних повітряних загроз, забезпечуючи раннє попередження та надаючи дані, необхідні для протиповітряної оборони.

Отриману інформацію про ситуаційну обстановку та супутникові зображення оброблятимуть за допомогою штучного інтелекту.

Система поєднує космічне спостереження, наземні вузли й тактичні мережі, якими управлятимуть через пункт командування.

"Разом із Rheinmetall ми перетворюємо космічні технології на цінний оперативний актив – масштабований, підключений до мережі та готовий підтримувати складні оборонні сценарії", – заявив гендиректор Argotec Девід Авіно.

Надалі на основі цієї початкової присутності у космосі планується поступове розширення до повноціннішого супутникового сузір'я.

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