Генштаб: 164 бойові зіткнення відбулися на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 2 жовтня, на фронті відбулося 164 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6230 дронів-камікадзе та здійснив 1795 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ та здійснили 34 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка та Караїчне. Чотири з цих атак ще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

Три спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Дробишеве та Лиман. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів: в районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького, Вільного.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке. Два бої тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 35 окупантів, вісьмох - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, три спеціальні засоби, пункт управління БпЛА та два укриття окупантів. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, гармату, два пункти управління БпЛА, спеціальний засіб та 36 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік Калинівського та Березового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак неподалік населених пунктів Воздвижівка, Тернувате, Рівне та Гірке. Дві штурмові дії тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, один раз атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну штурмову дію.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.