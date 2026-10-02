На Запоріжжі окупанти вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу

На Запоріжжі росіяни атакували дроном територію пожежно-рятувального підрозділу. Відомо про одного пораненого.
Про це повідомили в ДСНС України.
Атака сталася ввечері, 2 жовтня. В ДСНС зазначили, що це був цілеспрямований удар саме тоді, коли надзвичайники збиралися на виклик.
Один рятувальник дістав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Більше постраждалих серед особового складу немає.
- У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував електромонтера "Запоріжжяобленерго", який їхав на місце проведення аварійно-відновлювальних робіт.