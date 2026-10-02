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На Запоріжжі окупанти вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу

Відомо про пораненого рятувальника.

На Запоріжжі окупанти вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу
Фото: ДСНС України в Telegram

На Запоріжжі росіяни атакували дроном територію пожежно-рятувального підрозділу. Відомо про одного пораненого. 

Про це повідомили в ДСНС України.

Атака сталася ввечері, 2 жовтня. В ДСНС зазначили, що це був цілеспрямований удар саме тоді, коли надзвичайники збиралися на виклик.

Один рятувальник дістав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Більше постраждалих серед особового складу немає.

  • У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував електромонтера "Запоріжжяобленерго", який їхав на місце проведення аварійно-відновлювальних робіт.
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