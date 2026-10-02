На Запоріжжі окупанти вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу

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На Запоріжжі росіяни атакували дроном територію пожежно-рятувального підрозділу. Відомо про одного пораненого.

Про це повідомили в ДСНС України.

Атака сталася ввечері, 2 жовтня. В ДСНС зазначили, що це був цілеспрямований удар саме тоді, коли надзвичайники збиралися на виклик.

Один рятувальник дістав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Більше постраждалих серед особового складу немає.