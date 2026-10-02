Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

З багатоповерхівки вже врятували 6 людей.

З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей. Відомо, що через атаку постраждала 77–річна жінка.

"Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies