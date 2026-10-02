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Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка (оновлено)

Інформація щодо поранених уточнюється.

Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка (оновлено)
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська ввечері 2 жовтня атакували Дніпро. Унаслідок удару загорілася багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку", – ідеться у повідомленні.

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З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей. Відомо, що через атаку постраждала 77–річна жінка.

З багатоповерхівки вже врятували 6 людей.

Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

  • За день окупанти понад 30 разів атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
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