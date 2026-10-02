Російські війська ввечері 2 жовтня атакували Дніпро. Унаслідок удару загорілася багатоповерхівка.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку", – ідеться у повідомленні.
З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей. Відомо, що через атаку постраждала 77–річна жінка.
З багатоповерхівки вже врятували 6 людей.
Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
- За день окупанти понад 30 разів атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.