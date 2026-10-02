Бойові дії на Донеччині, 164 бойові зіткнення, ворожі обстріли, 2,9 млрд євро від Євросоюзу. Яким запам’ятається 1682-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські окупанти вчергове вдарили по Південному мосту у Києві, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро. Екстрені служби прямують на місце", – ідеться у повідомленні.

У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху на мостах через Дніпро. Водіям радять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Реклама

Зокрема під час повітряної тривоги рух транспорту буде організований так:

Південним мостом рух повністю перекриватимуть з обох берегів;

мостом рух повністю перекриватимуть з обох берегів; Дарницьким мостом транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег;

мостом транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег; мостом Метро рух перекриватимуть з лівого на правий берег;

рух перекриватимуть з лівого на правий берег; Подільсько-Воскресенським мостом рух перекриватимуть з лівого на правий берег.

У КМВА закликали киян та гостей столиці поставитися з розумінням до тимчасових змін в організації дорожнього руху та враховувати їх під час планування поїздок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 жовтня на фронті від початку доби відбулися 164 бойові зіткнення.

Найбільше ворожих атак відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 жовтня – в новині.

У ніч на 2 жовтня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем, ГУР та іншими складовими Сил оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області РФ.

У ССО підтвердили, що їхні дрони досягли визначених цілей.

ЛВДС "Самара" входить до структури російської "Транснефті" та є частиною Самарського нафтопровідного вузла. Це один із ключових елементів нафтотранспортної мережі Росії: тут сходяться потоки нафти із Західного Сибіру та Поволжя, після чого вони розподіляються за різними напрямками системи.

Реклама

Більше інформації – в новині.

Російські війська ввечері 2 жовтня атакували Дніпро. Унаслідок удару загорілася багатоповерхівка.

За оновленими даними станом на 22:10, постраждали чотири жінки.

Російські війська завдали авіаударів по двох районах Харкова.

Станом на 18:53, за інформацією ДСНС України, у Харкові через авіаудар по Немишлянському і Слобідському районах 2 жінки загинули, 36 людей, зокрема 3 дітей, постраждали.

Зафіксовані 3 влучання у приватний сектор, виникли 3 осередки пожеж: горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку, гараж, 2 автомобіля та надвірна забудова.

Також зазнали різного ступеня руйнацій та пошкоджень інші приватні домоволодіння, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі.

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

Про це написали президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Реклама

Ці гроші є частиною вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема три індикатори виконали достроково.

За словами Корецького, потреба у фінансуванні досі залишається критичною.

Докладніше – в новині.

За два роки розслідування вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон правоохоронці не встановили можливих замовників або пособників злочину, заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі "Єдиних новин".

Над встановленням можливих співучасників працювали поліція, прокуратура та СБУ. Наразі, зазначив Нєбитов, жодного замовника чи пособника не встановлено. Він додав, що, відповідно до рішення суду, В'ячеслав Зінченко діяв самостійно – зокрема через особисті переконання та неприязне ставлення до громадської діяльності Фаріон.

Під час розслідування правоохоронці провели 92 експертизи, допитали понад 1,5 тисячі людей та опрацювали десятки гігабайтів інформації із сотень камер відеоспостереження.

З Міжнародного аеропорту імені Євгена Доги в Кишиневі евакуювали пасажирів та персонал через повідомлення про можливе замінування.

В аеропорту оголосили тривогу через загрозу замінування. На місце прибули спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Процедуру реєстрації пасажирів призупиняли. Через ситуацію можливі зміни у розкладі запланованих рейсів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!