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Аеропорт Кишинева евакуювали через ймовірне замінування

Пасажирів та персонал евакуювали, реєстрацію на рейси тимчасово призупинили.

Аеропорт Кишинева евакуювали через ймовірне замінування
Аеропорт Кишинева
Фото: TV8

З Міжнародного аеропорту імені Євгена Доги в Кишиневі евакуювали пасажирів та персонал через повідомлення про можливе замінування.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

В аеропорту оголосили тривогу через загрозу замінування. На місце прибули спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Наразі процедуру реєстрації пасажирів призупинили. Через ситуацію можливі зміни у розкладі запланованих рейсів.

В адміністрації аеропорту закликали пасажирів, які мають сьогодні летіти, перевіряти актуальний статус свого рейсу на онлайн-табло.

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