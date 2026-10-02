Аеропорт Кишинева евакуювали через ймовірне замінування

Пасажирів та персонал евакуювали, реєстрацію на рейси тимчасово призупинили.

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З Міжнародного аеропорту імені Євгена Доги в Кишиневі евакуювали пасажирів та персонал через повідомлення про можливе замінування.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

В аеропорту оголосили тривогу через загрозу замінування. На місце прибули спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Наразі процедуру реєстрації пасажирів призупинили. Через ситуацію можливі зміни у розкладі запланованих рейсів.

В адміністрації аеропорту закликали пасажирів, які мають сьогодні летіти, перевіряти актуальний статус свого рейсу на онлайн-табло.