Аеропорт Кишинева евакуювали через ймовірне замінування

З Міжнародного аеропорту імені Євгена Доги в Кишиневі евакуювали пасажирів та персонал через повідомлення про можливе замінування.
Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.
В аеропорту оголосили тривогу через загрозу замінування. На місце прибули спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.
Наразі процедуру реєстрації пасажирів призупинили. Через ситуацію можливі зміни у розкладі запланованих рейсів.
В адміністрації аеропорту закликали пасажирів, які мають сьогодні летіти, перевіряти актуальний статус свого рейсу на онлайн-табло.