Німеччина і Нідерланди посилюють співпрацю для оборони України й боротьби з гібридними загрозами

Німеччина та Нідерланди значно поглибили обмін розвідувальними даними для протидії гібридним загрозам і нарощують підтримку оборони України.

Про це під час візиту до 1-го німецько-нідерландського корпусу в Мюнстері заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, передає «Укрінформ».

Очільник нідерландського уряду підкреслив, що партнерство допомагає захистити Україну від російської агресії та зміцнити безпеку в Європі. За його словами, Росія створює дедалі більшу загрозу для НАТО. Москва роками тисне на країни Балтії, а в Північному морі безкарно діє її тіньовий флот.

Єттен наголосив, що європейські держави мають самостійно дбати про власний захист і розвивати оборонне виробництво. Зокрема, підприємства Нідерландів і Німеччини вже спільно виготовляють системи протиповітряної оборони.

Прем'єр також додав, що з 1 липня штаб спільного німецько-нідерландського корпусу відповідає за оборону Естонії та Латвії й допомагає прикривати їхній 700-кілометровий кордон із Росією. Раніше він підтверджував, що допомога Україні залишається головним пріоритетом його уряду, а міжнародний тиск на РФ має лише зростати.