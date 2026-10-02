Фільм «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних увійшов до програми фестивалю IDFA

Стрічку покажуть в рамках позаконкурсної секції «Best of Fests», яка представляє найпомітніші документальні фільми року з різних фестивалів світу.

На Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), що триватиме з 12 до 22 листопада, відбудеться нідерландська премʼєра фільму «Ілюзія тихої ночі» української режисерки Ольги Черних у позаконкурсній секції «Best of Fests» («Найкраще з фестивалів»). Про це йдеться на сайті фестивалю.

«Best of Fests» має на меті представити найпомітніші документальні фільми року з різних фестивалів світу. Загалом у рамках секції покажуть понад 50 стрічок.

За описом, 70-хвилинна «Ілюзія тихої ночі» демонструє, що «нормальне» життя в Україні – вигадка. Особливо вночі, коли Росія атакує українські міста дронами та ракетами. Без діалогів фільм пропонує калейдоскопічний портрет життя в Україні протягом однієї ночі. Стрічка зафіксувала сотні життів українців по всій країні в липневу ніч 2025-го року. Матеріали, що увійшли до неї, відзняли 40 операторів та сотні громадян. Робота мала на меті засвідчити, як життя триває попри війну, демонструючи стійкість нації, що перебуває у невизначеності.

Проєкт створила компанія «Табор» на замовлення Суспільного Мовлення. Продюсеркою стала Дарʼя Захарова.

Нагадаємо, у вересні на 18-му Міжнародному фестивалі документального кіно DMZ (DMZ Docs) відбулась азійська премʼєра «Ілюзії тихої ночі», а у квітні стрічка отримала спеціальну відзнаку на 57-му Міжнародному кінофестивалі Visions du Réel у Ньйоні (Швейцарія) в секції Burning Lights.

Про Ольгу Черниш:

українська режисерка;

її дебютний фільм «Фото на памʼять» відкрив IDFA у 2023 році та здобув головну нагороду кінофестивалю в Сараєві в категорії «Документальні фільми» у 2024 році.

Про International Documentary Film Festival Amsterdam: