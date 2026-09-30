Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

До 25 жовтня її учасники створюватимуть і поліпшуватимуть статті про мову та літературу.

1 жовтня в українській Вікіпедії розпочинається Тиждень української мови - щорічна кампанія до Дня української писемності. До 25 жовтня її учасники створюватимуть і поліпшуватимуть статті про українську мову та літературу.

Про це повідомило Міністерство культури

Організатори (Мінкультури, ГО "Вікімедіа Україна" і ГО "Творча еліта України") запропонували учасникам теми з мовознавства - від орфографії, фонетики й синтаксису до історії українського правопису, діалектів, сленгу й неологізмів.

Окремий блок охоплює українську літературу: статті про письменників і письменниць, твори, літературу окремих регіонів. Зазначається, що цього року особливу увагу приділять творам зі шкільної програми.

Кампанія відкрита для всіх, хто має обліковий запис у Вікіпедії, зокрема для тих, хто раніше не редагував статей. Учасники можуть обрати тему із запропонованих списків або запропонувати власну. Умови участі та списки тем можна знайти на сторінці проєкту у Вікіпедії.