Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

1 жовтня в українській Вікіпедії розпочинається Тиждень української мови - щорічна кампанія до Дня української писемності. До 25 жовтня її учасники створюватимуть і поліпшуватимуть статті про українську мову та літературу.
Про це повідомило Міністерство культури
Організатори (Мінкультури, ГО "Вікімедіа Україна" і ГО "Творча еліта України") запропонували учасникам теми з мовознавства - від орфографії, фонетики й синтаксису до історії українського правопису, діалектів, сленгу й неологізмів.
Окремий блок охоплює українську літературу: статті про письменників і письменниць, твори, літературу окремих регіонів. Зазначається, що цього року особливу увагу приділять творам зі шкільної програми.
Кампанія відкрита для всіх, хто має обліковий запис у Вікіпедії, зокрема для тих, хто раніше не редагував статей. Учасники можуть обрати тему із запропонованих списків або запропонувати власну. Умови участі та списки тем можна знайти на сторінці проєкту у Вікіпедії.
- Як повідомлялося, минулого року найпопулярнішою статтею української "Вікіпедії" стала стаття "Україна" - у 2025 році її переглянули понад 765 тисяч разів. Друге та третє місце ділять статті про Київ та про вбитого ексспікера парламенту Андрія Парубія (близько 500 тисяч переглядів кожна).
- Крім того, в січні, до свого 25-річчя, Вікіпедія оприлюднила список найпопулярніших статей за весь час.