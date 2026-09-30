Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаКультура

Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

До 25 жовтня її учасники створюватимуть і поліпшуватимуть статті про мову та літературу. 

Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії
Фото: Вікіпедія

1 жовтня в українській Вікіпедії розпочинається Тиждень української мови -  щорічна кампанія до Дня української писемності. До 25 жовтня її учасники створюватимуть і поліпшуватимуть статті про українську мову та літературу. 

Про це повідомило Міністерство культури

Організатори (Мінкультури, ГО "Вікімедіа Україна" і ГО "Творча еліта України") запропонували учасникам теми з мовознавства - від орфографії, фонетики й синтаксису до історії українського правопису, діалектів, сленгу й неологізмів.

Окремий блок охоплює українську літературу: статті про письменників і письменниць, твори, літературу окремих регіонів. Зазначається, що цього року особливу увагу приділять творам зі шкільної програми.

Кампанія відкрита для всіх, хто має обліковий запис у Вікіпедії, зокрема для тих, хто раніше не редагував статей. Учасники можуть обрати тему із запропонованих списків або запропонувати власну. Умови участі та списки тем можна знайти на сторінці проєкту у Вікіпедії

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies