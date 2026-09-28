Ярина Чорногуз стала лавреаткою французької премії Алена Боске

Поетичну збірку «dasein: оборона присутності» (C’est ainsi que nous demeurons libres) української поетки та військовослужбовиці Ярини Чорногуз відзначили французькою нагородою імені Алена Боске, повідомляє Український інститут у Франції.

За описом, поезії Чорногуз – це своєрідні листи з фронту про біль від утрати загиблих побратимів та посестер; про буття на війні тут і зараз; про усвідомлення та прийняття власного вибору піти воювати; про те, як виглядатиме світ після всього болю, що розриває зсередини; а також про те, як виглядає оборона присутності людини в цьому світі. Ці тексти Чорногуз написала за півтора року ротації на фронті, значна частина якої охопила повномасштабну війну.

«Журі казало, що цю премію вручають за екстраординарну, філософську та сміливу поезію. Було приємно, що саме так бачать мою творчість літератори та редактори з журі премії», – ділиться Чорногуз.

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В Україні книга вийшла друком у видавництві «Віхола» у 2023 році. Французький переклад Елли Євтушенко та Фредеріка Мартена, яких також відзначено премією, опублікувало видавництво «Le Tripode» у 2025 році.

Фото: le-tripode.net Обкладинка французького видання збірки «dasein: оборона присутності» Ярини Чорногуз

Як зазначає авторка з посиланням на видавництво «Le Tripode», за рік у Франції продали понад 3700 примірників книги з 5 тисяч тиражу.

Церемонія нагородження відбулась 24 вересня. Під час заходу Чорногуз разом із Мартеном зачитали її вірш «Якщо ми з тобою лишимося живі» – твір, з якого в Мартена виникла ідея видати збірку французькою, після того, як він почув цю поезію у виконанні Чорногуз у 2024 році.

Про Ярину Чорногуз:

українська поетка, волонтерка та військовослужбовиця морської піхоти;

лавреатка низки відзнак, серед яких – Шевченківська премія та премія Women in Arts у категорії «Жінки в літературі»;

авторка збірок «Як вигинається воєнне коло» (2020) та «Нічний шафран» (2025)

Про премію імені Алена Боске:

започаткована видавцем Антуаном Галлімаром у 1999 році та названа на честь французького письменника Алена Боске;