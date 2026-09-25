Три українські книжки для дітей увійшли до міжнародного каталогу The White Ravens 2026

Ідеться про книги «Хто такі хижі рослини» Олексія Коваленка, «Це дівчача справа!» Анни Повх та «Святкове бінго» Саші Войцехівської.

Три українські книги увійшли до міжнародного каталогу рекомендованої літератури для дітей та підлітків The White Ravens 2026 (Білі круки 2026), який укладають експерти Міжнародної молодіжної бібліотеки в Мюнхені. Про це повідомляють «Видавництво Старого Лева», видавництва «Ранок» та «Муркіт».

Ідеться про книги «Хто такі хижі рослини» Олексія Коваленка, «Це дівчача справа! 36 історій, які звільнять тебе від стереотипів» Анни Повх та «Святкове бінго» Саші Войцехівської.

За описом, у книзі «Хто такі хижі рослини» наукові факти поєднані з легким викладом, гумором. Автор розповідає про різноманітні способи полювання хижих рослин – деякі ловлять комах, інші полюють на пуголовків чи личинок комарів, а окремі види полюють під землею. Книга має на меті допомогти дітям відкривати незвичайні явища природи й поглянути на рослинний світ із нової перспективи.

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«Завдяки добре збалансованому балансу між текстом і зображеннями, книга передає захопливі факти про дивовижно велику різноманітність рослин на Землі, які їдять інших живих істот», – відзначають в каталозі The White Ravens.

У каталозі книгу рекомендують від 9 років.

Ілюстрації до неї створила Дарія Філіпова. Її опублікувало «Видавництво Старого Лева».

Фото: ranok.com.ua Книга «Це дівчача справа!» Анни Повх

«Це дівчача справа!» розповідає 36 історій сучасниць про те, як стереотипи вплинули на їхнє життя. Після кожної історії Повх має на меті допомогти розібратися, яке упередження стоїть за пережитим досвідом і чому його варто поставити під сумнів. Книга спрямована на те, щоб підлітки могли впізнати знайомі ситуації та зрозуміти, що з подібним стикаються й інші, а також замислитися, чи збігаються їхні власні бажання з тим, чого від них очікують.

У каталозі звертають увагу на поєднання особистих історій жінок із поясненням гендерних стереотипів.

«Доповнена яскравими, життєствердними ілюстраціями, книга має на меті підтримати та розвинути впевненість у собі, щоб багато дівчат (але також хлопчиків та небінарних підлітків) не виростали з (помилковим) переконанням, що у них щось не так, лише тому, що вони та світ, в якому живуть, не відповідають звичним кліше», – зазначають в каталозі The White Ravens.

Книгу рекомендують дітям від 11 років.

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Авторкою ілюстрацій стала Ольга Гайдеш. Видання вийшло друком у видавництві «Ранок».

Фото: yakaboo.ua Обкладинка книги «Святкове бінго» Саші Войцехівської

«Святкове бінго» Войцехівської розповідає про змагання між чарівними героями і всі таємниці знайомих нам традицій. Героїня на імʼя Вікторія написала лист до Святого Миколая, підготувала печиво та знайшла найбільшу подушку в будинку. Але в останній момент з’являється несподівана суперниця чарівного діда – Зубна Фея.

Цьогоріч до каталогу The White Ravens потрапили 216 книжок 46 мовами з 62 країн і територій.

У каталозі відзначили гумористичний характер історії та її ілюстрацій, які створила Ольга Ребдело.

«Саша Войцехівська та Ольга Ребдело розповідають надзвичайно цікаву історію з надзвичайно кумедним ситуативним гумором в трохи іронічному тоні. Ілюстрації виділяють кілька комічних моментів», – ідеться в каталозі The White Ravens.

Книгу рекомендують дітям від 5 років.

Вона опублікована у видавництві «Муркіт».

Про Олексія Коваленка:

український науковий дослідник, кандидат біологічних наук, автор науково-популярних видань про ботаніку, лектор та блогер;

працює в київському Національному науково-природничому музеї у відділі ботаніки, де займається науковими дослідженнями, проводить лекторії та освітні інтерактивні програми;

серед його книг – «Звичайна екзотика. Історія рослин, які ми їмо», «Фрукти проти овочів», «Планета у лапах. Як тварини оберігають довкілля».

Про Анну Повх:

українська письменниця з Рівненщини;

працює в ГО «Дівчата»;

співавторка Благодійної антології «Це воює вона» з історіями українських захисниць, «Це дівчача справа!» – дебютна книга Повх, яка увійшла в список «Топ БараБуки» у категорії «Пізнавальна книжка 2025».

Про Сашу Войцехівську:

українська письменниця та блогерка;

за фахом – інженерка аерокосмічних систем управління;

здобула літературну стипендію за програмою «І3 – ідея, імпульс, інновація». У 2018 році стала лавреаткою в конкурсі «Напишіть про мене книжку», а згодом стала авторкою дитячого журналу «Пізнайко».

авторка низки книг для дітей, серед них – «Марусині важливі справи» (2021), «Марусині важливі справи» (2021),«Таємна рада вітрів» (2022) та інші.

Про The White Ravens: