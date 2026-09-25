У Києво-Печерській лаврі встановлять укриття для пошкодженого Успенського собору

У Києво-Печерській лаврі розпочнуть монтаж консерваційного укриття для Успенського собору, дах якого пошкоджений через атаку РФ.

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У Києво-Печерській лаврі найближчими днями розпочнуть монтаж консерваційного укриття для Свято-Успенського собору, який постраждав під час російської атаки на Київ 15 червня.

Про це в ефірі "Радіо Культура" повідомив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

За його словами, кошти на встановлення укриття виділили з резервного фонду. Конструкція має захистити пошкоджену будівлю впродовж зимового періоду та створити необхідні умови для початку реставраційних робіт.

Остапенко зазначив, що монтаж укриття розпочнуть найближчими днями. Водночас відновлення самого собору може тривати до двох років за умови стабільного фінансування та відсутності подальших пошкоджень.

Під час чергової масованої атаки Росії в ніч на понеділок 15 червня у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський "шахед". В результаті сталася пожежа.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.

Україна ініціювала необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді Росії.

У своій заяві ЮНЕСКО засудила атаки на об’єкти культурної спадщини, однак не вказала хто здійснив обстріл.