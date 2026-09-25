«Охматдит» пояснив, як працює лікарня під час повітряної тривоги

Про це повідомили в соцмережах закладу.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» продовжує надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Алгоритм дій залежить від рівня загрози — жовтого або червоного.

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За жовтого рівня загрози, який передбачає дронову атаку, «Охматдит» працює у звичному режимі. Пацієнти, їхні батьки та працівники можуть перейти до укриттів.

За червоного рівня загрози — під час ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки — працівники та пацієнти переміщуються до укриттів, якщо це можна зробити без додаткового ризику.

Якщо переміщення до укриття небезпечне або неможливе, люди залишаються у місцях із найменшим ризиком ураження.

Водночас медична допомога, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров’я дитини, продовжується незалежно від рівня загрози.

У лікарні наголосили, що під час повітряної тривоги пріоритетом залишаються безпека дітей, їхніх батьків і працівників та безперервність медичної допомоги.