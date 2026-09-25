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Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері дитячої медицини та реабілітації

Фінляндія є одним із міжнародних партнерів проєкту "Надія", в рамках якого створюють Віртуальну дитячу лікарню.

Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері дитячої медицини та реабілітації
Фото: Aliexpress.com

Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері дитячої медицини, реабілітації та медичної освіти. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндської Республіки в Україні Тар’єю Фернандес. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Основною темою зустрічі стала подальша реалізація проєкту «Надія». Проєкт передбачає створення дитячої університетської лікарні, Віртуальної лікарні та науково-дослідного інституту. Фінляндія є одним із міжнародних партнерів ініціативи, разом зі Швецією та Норвегією.

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У межах Віртуальної лікарні планується створити цифрову платформу, яка забезпечуватиме дітям доступ до спеціалізованої медичної допомоги незалежно від місця проживання. Зокрема, проводити дистанційні консультації з фахівцями, забезпечувати супровід лікування й реабілітації.

Технологічну частину проєкту вже розроблено, а застосунок готовий орієнтовно на 80%. Триває його практичне тестування за участі дитячих психіатрів і психотерапевтів. 

Окремо сторони обговорили розвиток співпраці у сфері медичної освіти. Зокрема, налагодження партнерств між медичними університетами Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя і закладами вищої освіти скандинавських країн. 

Також розглянули можливості залучення фінських технологій у сфері протезування та реабілітації, зокрема з урахуванням досвіду львівських центрів UNBROKEN і Superhumans.

  • Фінляндія і Україна підписали угоду про співпрацю у сфері дронів та оборонних технологій. Документ має спростити бюрократичні процедури й пришвидшити отримання експортних ліцензій.
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