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Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" представить Еріка Колесніченко

Одинадцятирічна співачка з Білої Церкви отримала 5 балів від журі, та 6 – від глядачів.

Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" представить Еріка Колесніченко
Еріка Колесніченко
Фото: Суспільне

Переможницею національного відбору "Дитячого Євробачення-2026" стала 11-річна Еріка Колесніченко з піснею "НЕ колискова".

Дівчинка набрала 5 балів від журі та отримала перше місце та 6 балів згідно з голосуванням глядачів, повідомляє LB.ua.

У фіналі національного відбору на "Дитяче Євробачення-2026" за право представляти Україну змагалися шестеро учасників: 

  • Анастасія Пошедіна з піснею "Крила", 
  • Роман Дорошенко – "Say Hello", 
  • Еріка Колесніченко – "НЕ колискова", 
  • Дмитро Карабет – "Мамо", 
  • Марко Сердинський – "Гори",
  • Злата Солоненко – "Who am I".

Переможця у конкурсі визначають за результатами голосування журі та глядачів – кожна зі сторін має по 50%. До складу журі увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), співачка SKYLERR та радіоведуча і радіопродюсерка Анна Свірідова.

Глядацьке голосування проходило у два етапи. Перший розпочався 24 вересня у застосунку "Дія", а другий відбувся безпосередньо під час трансляції фіналу. 

  • "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті.

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