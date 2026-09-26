Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" представить Еріка Колесніченко

Одинадцятирічна співачка з Білої Церкви отримала 5 балів від журі, та 6 – від глядачів.

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Переможницею національного відбору "Дитячого Євробачення-2026" стала 11-річна Еріка Колесніченко з піснею "НЕ колискова".

Дівчинка набрала 5 балів від журі та отримала перше місце та 6 балів згідно з голосуванням глядачів, повідомляє LB.ua.

У фіналі національного відбору на "Дитяче Євробачення-2026" за право представляти Україну змагалися шестеро учасників:

Анастасія Пошедіна з піснею "Крила",

Роман Дорошенко – "Say Hello",

Еріка Колесніченко – "НЕ колискова",

Дмитро Карабет – "Мамо",

Марко Сердинський – "Гори",

Злата Солоненко – "Who am I".

Переможця у конкурсі визначають за результатами голосування журі та глядачів – кожна зі сторін має по 50%. До складу журі увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), співачка SKYLERR та радіоведуча і радіопродюсерка Анна Свірідова.

Глядацьке голосування проходило у два етапи. Перший розпочався 24 вересня у застосунку "Дія", а другий відбувся безпосередньо під час трансляції фіналу.