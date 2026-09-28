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Кабмін запускає програму компенсації оренди для книгарень у невеликих громадах

Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го.

Кабмін запускає програму компенсації оренди для книгарень у невеликих громадах
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Книгарня 'Є'

Кабінет міністрів запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тисяч жителів.

Про це повідомила піцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Книгарні зможуть спрямувати компенсовані кошти на закупівлю книжок або оплату вже проданих видань. Так підтримка дійде і до книгарів, і до видавництв, які швидше отримають кошти за книжки. 

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 Заяви щокварталу прийматиме Український інститут книги. 

На першому етапі програмою зможуть скористатися книгарні, які працюють у громадах до 100 тисяч жителів. А перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року - за оренду в четвертому кварталі 2026-го. 

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Дату старту прийому заявок і детальні умови УІК оголосить окремо.

"Після російських атак цього літа книжкова галузь втратила понад третину річного накладу. Допомагаємо видавцям і книгарям продовжувати роботу, щоб українські книжки доходили до читачів у кожній громаді", - зазначила Бережна.

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