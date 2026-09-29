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Бельгійський Théâtre de l’Aléna показує виставу української драматургині Оксани Гриценко

Історія розповідає про виживання українських жінок під російською окупацією.

CultHub
Бельгійський Théâtre de l’Aléna показує виставу української драматургині Оксани Гриценко
Афіша вистави «L’Euphorbier» у Льєжі
Фото: theatredelalena.be

У жовтні в Théâtre de l’Aléna у місті Льєж відбудеться низка показів вистави «L’Euphorbier» (Молочайник) за текстом херсонської драматургині Оксани Гриценко. Про це йдеться на сайті театру.

За описом, «L’Euphorbier» заснована на реальних подіях. Історія розгортаються в селі на півдні України під російською окупацією. У центрі – три покоління жінок однієї родини – бабуся, мама та дві доньки. Вони живуть поруч зі страхом, абсурдом щодення, суперечками, гумором, любов’ю та постійною необхідністю виживати. Коли тяжко хворіє бабуся і зникають необхідні ліки, повертається давня легенда про L’Euphorbier (рослина Молочай), насіння якого має захисну силу. «L'Euphorbier» має на меті дослідити, як звичайні жінки стають героїнями.

Режисеркою-постановницею стала Анна Горянська. Над французьким перекладом працювали Дмитро Чистяк та Кларіс Броссар.

У театрі в Льєжі перші покази пройшли у вересні. Наступні – відбудуться 2, 3, 9, 10, 15, 16 та 17 жовтня. Раніше виставу представили в Україні та Франції.

Нагадаємо, однойменний проєкт фільму Поліни Бєляєвої за пʼєсою «Молочайник» став переможцем пітчингу стрічок в рамках ініціативи «Тисячовесна».

Про Оксану Гриценко:

  • українська драматургиня та журналістка;
  • співзасновниця Театру Драматургів та членкиня Української кіноакадемії;
  • авторка пʼєси «Дон Жуан із Жашкова», за яко. відзняли однойменний фільм Віктора Бутка.

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