У жовтні в Théâtre de l’Aléna у місті Льєж відбудеться низка показів вистави «L’Euphorbier» (Молочайник) за текстом херсонської драматургині Оксани Гриценко. Про це йдеться на сайті театру.

За описом, «L’Euphorbier» заснована на реальних подіях. Історія розгортаються в селі на півдні України під російською окупацією. У центрі – три покоління жінок однієї родини – бабуся, мама та дві доньки. Вони живуть поруч зі страхом, абсурдом щодення, суперечками, гумором, любов’ю та постійною необхідністю виживати. Коли тяжко хворіє бабуся і зникають необхідні ліки, повертається давня легенда про L’Euphorbier (рослина Молочай), насіння якого має захисну силу. «L'Euphorbier» має на меті дослідити, як звичайні жінки стають героїнями.

Режисеркою-постановницею стала Анна Горянська. Над французьким перекладом працювали Дмитро Чистяк та Кларіс Броссар.

У театрі в Льєжі перші покази пройшли у вересні. Наступні – відбудуться 2, 3, 9, 10, 15, 16 та 17 жовтня. Раніше виставу представили в Україні та Франції.

Нагадаємо, однойменний проєкт фільму Поліни Бєляєвої за пʼєсою «Молочайник» став переможцем пітчингу стрічок в рамках ініціативи «Тисячовесна».

Про Оксану Гриценко:

українська драматургиня та журналістка;