У Великій Британії представили проєкт українських митців «Ікони на ящиках з-під набоїв»

Роботи виставлені на продаж – виручені кошти спрямують на медичну допомогу на фронті.

29 вересня у Victoria Аrt Gallery в місті Бат (Велика Британія) представили експозицію «Ікони на ящиках з-під набоїв» українських художників Соні Атлантової, Олександра та Германа Клименків. Про це йдеться на сайті музею.

За описом, проєкт створений Атлантовою та Олександром Клименком у 2014 році. Він присвячений мистецьким медитаціям на тему російсько-української війни. Атлантова та Клименки малюють ікони на ящиках з-під снарядів, привезених з передової російсько-української війни. Головна ідея – перетворення смерті (символом якої є ящик від озброєнь) на життя (яке в українській культурі традиційно уособлює ікона). Поєднання атрибутів сучасної війни і давньої мистецької мови, витоки якої сягають часів європейського середньовіччя має на меті осмислити російсько-українську війну на тлі української та європейської історій останнього тисячоліття. Загалом у музеї експонуються 20 таких робіт.

Вони виставлені на продаж. Виручені кошти організатори обіцяють передати на медичну допомогу на фронті в Україні.

Раніше проєкт був представлений у понад 20-х країнах світу. А одну з ікон президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Леву XIV у 2025 році.

У Victoria Аrt Gallery експозиція триватиме до 1 листопада 2026 року. У Victoria Аrt Gallery вона ініційована за підтримки Guildford Chantries Rotary, Friends of Oleksandriya, Kyiv Capital Rotary та PelicanLive.

Про Соню Атлантову:

українська художниця та письменниця;

працює у галузі монументального і станкового малярства, книжкової графіки, інсталяції, учасниця низки виставок в Україні та за кордоном.

за роботу над проєктом «Ікони на ящиках з-під набоїв» нагороджена орденом «За заслуги» третього ступеню;

її книга «Миші» увійшла до короткого списку «Книга року BBC-2027» у номінації «Дитяча Книга року ВВС», серед інших книг Атлантової – «Схибнутий ліс», «Оповідки Загогульських».

Про Олександра Клименка:

український художник, мистецтвознавець та письменник (псевдонім Олаф Клеменсен);

член національної спілки художників України;

працює в галузі станкового та монументального живопису;

за роботу над проєктом «Ікони на ящиках з-під набоїв» нагороджений орденом «За заслуги» третього ступеню;

автор книги «Літо-АТО».

Про Германа Клименка: