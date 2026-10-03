На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей

Ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

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На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали четверо людей. Протягом доби війська РФ понад 10 разів били по трьох районах області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі противник вдарив по багатоповерхівці та бізнес-центру. Там зайнялися пожежі. Постраждали четверо жінок віком 55, 62, 77 та 88 років. Від госпіталізації вони відмовилися.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, автомобілі та сонячні панелі.

На Криворіжжі під ударом була Зеленодольська громада. Пошкоджена інфраструктура.