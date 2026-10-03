Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей

Ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо людей
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали четверо людей. Протягом доби війська РФ понад 10 разів били по трьох районах області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі противник вдарив по багатоповерхівці та бізнес-центру. Там зайнялися пожежі. Постраждали четверо жінок віком 55, 62, 77 та 88 років. Від госпіталізації вони відмовилися.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, автомобілі та сонячні панелі.

На Криворіжжі під ударом була Зеленодольська громада. Пошкоджена інфраструктура.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies