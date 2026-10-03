Сили оборони ліквідували ще 1 560 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.2026 склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 560 російських солдатів. Також знищено десятки ворожої техніки.

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Загальні втрати окупантів у житвій силі становлять близько 1 538 950 осіб.

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