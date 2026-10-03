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Партизани «АТЕШ» розвідали Академію ППО у російському Смоленську

Ідеться про розвідку одного з ключових навчальних центрів військ ППО РФ.

Партизани «АТЕШ» розвідали Академію ППО у російському Смоленську
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку Військової академії військової протиповітряної оборони ЗС РФ імені Маршала Радянського Союзу Олександра Василевського у Смоленську.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

На базі академії навчаються не лише штатні курсанти. Там також організовані прискорені курси для нових фахівців ППО, які щойно підписали контракт. Крім того, в академії діють програми перепідготовки, у межах яких військовослужбовці підвищують кваліфікацію або змінюють військову спеціалізацію перед відправленням на фронт.

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Навчальний заклад випускає командирів і фахівців для комплексів "Тор", "Бук", "Панцир", "Ігла" та "Верба", які використовують для прикриття російських військ, колон і складів.

Під час спостереження агенти зафіксували навчальну активність на території академії, рух службового транспорту та посилений режим охорони по периметру.

Особливу увагу приділили під'їзним шляхам, навчальним корпусам, казармам, парку техніки та елементам зовнішнього енергопостачання об'єкта.

У "АТЕШ" заявили, що зібрані відомості дозволили уточнити розташування ключових ділянок академії, графік активності та загальну схему охорони. За їхніми словами, інформацію передали Силам оборони.

Крім того, агенти "АТЕШ" залишили листівки навколо території академії із закликом до курсантів, військовослужбовців та місцевих жителів приєднуватися до руху.

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